Il Natale di Firenze si illumina con Stilli Solutions dal Salone dei Cinquecento alla Andrea Bocelli Foundation

Il Natale a Firenze si accende di magia grazie a Stilli Solutions, che trasforma spazi storici, scolastici e culturali in scenari festivi. Tra luci, colori e decorazioni, la città si prepara a vivere momenti di gioia condivisa, dal Salone dei Cinquecento alla Andrea Bocelli Foundation, rendendo il centro storico un luogo di festa e tradizione natalizia.

Firenze, 11 dicembre 2025 - Tra luci, colori e decorazioni, spazi storici, scolastici e culturali si trasformano in scenari di festa, capaci di offrire momenti di gioia condivisa. In questo contesto, Stilli Solutions ha realizzato diversi allestimenti natalizi a Firenze e sul territorio. Firenzetoday.it

Si illumina il Natale a Firenze, accesi gli alberi in centro. Videomapping su Palazzo Vecchio

natale firenze illumina stilliSi illumina il Natale a Firenze, accesi gli alberi in centro. Videomapping su Palazzo Vecchio - La cerimonia di accensione degli alberi di Natale con la Compagnia dei Babbi Natale Si accende il Natale nel centro di Firenze. 055firenze.it

natale firenze illumina stilliLa magia degli alberi di Natale - Gli alberi di Natale firmati Stilli Solutions hanno inoltre trasformato in scenari festivi condivisi anche gli spazi della Junior School di Bagno a Ripoli e della Upper School di Firenze ... nove.firenze.it

