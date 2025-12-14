Panettone a qualcuno piace salato

Il panettone è simbolo insostituibile delle festività natalizie, apprezzato da molti per la sua dolcezza. Tuttavia, negli ultimi anni si è diffusa una versione salata, che stimola curiosità e innovazione tra chef e appassionati. Questa tendenza dimostra come il panettone possa essere reinterpretato in modi sorprendenti, mantenendo il suo ruolo di protagonista delle tavole natalizie.

Il panettone è il re di Natale e tutti ormai vi si cimentano, dalle pasticcerie storiche a quelle contemporanee fino ai grandi chef e perfino ai pizzaioli di vaglia. Naturalmente n0n parliamo in questo caso del cosiddetto panettone gastronomico, un lievitato senza canditi e uvetta e dal sapore neutro venduto già tagliato a fette orizzontali che opportunamente farcito diventa una costruzione di tramezzini. Parliamo del panettone prodotto a immagine e somiglianza del normale lievitato dolce ma che al posto dello zucchero e degli altri ingredienti dolci utilizza elementi salati come formaggi, salumi e ortaggi canditi. Ilgiornale.it Panettone, a qualcuno piace salato - Da Beefbar a Forno Brisa, da Cannavacciuolo ad Alajmo, da Cristalli di Zucchero a Maiorano, ecco fragranti “twist” ... ilgiornale.it

