A Milano svelata la scultura di cioccolato più lunga al mondo | un treno da Guinnes world record

A Milano è stata presentata la scultura di cioccolato più lunga al mondo, riconosciuta ufficialmente dal Guinness World Records. Questa opera, che rappresenta un treno, si distingue per la sua dimensione e precisione, confermando l’attenzione dei maestri artigiani italiani nel settore. Un esempio di creatività e competenza tecnica che ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore.

A Milano è stata svelata la scultura di cioccolato più lunga del mondo, certificata dal superamento del Guinnes world record. Si tratta si un enorme treno di cioccolata, molto vicino alle dimensioni di un convoglio reale. La presentazione si è tenuta questa mattina, 26 gennaio, in piazza Città di Lombardia alla presenza degli assessori regionali Paolo Franco e Franco Lucente. “Da bergamasco sono particolarmente orgoglioso del ruolo di Andrea Bonati, presidente Consorzio Artigiani Pasticceri Bergamaschi, di Simone Nava direttore della Fondazione Isb, e del lavoro svolto ogni giorno dall’Associazione Cure Palliative Ocv Ets di Bergamo, a cui sarà destinato parte del ricavato”, ha detto l'assessore Franco.🔗 Leggi su Milanotoday.it

A Milano si avvicina un evento originale in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il tentativo di stabilire un record Guinness con il treno di cioccolato più lungo del mondo.

