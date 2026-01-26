A Knight of the Seven Kingdoms 1×02 | il segreto di Ser Arlan e quella scena che sta facendo discutere

Nell’episodio 1×02 di A Knight of the Seven Kingdoms emergono nuovi dettagli sulla figura di Ser Arlan, accompagnati da una scena che sta suscitando discussioni tra i fan. Dopo l’introduzione di Dunk e il suo percorso, questa puntata approfondisce elementi nascosti e sfumature narrative, ampliando la comprensione della storia e dei personaggi. Un episodio da osservare attentamente per chi desidera scoprire di più sull’universo di Westeros.

Se il primo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms ci aveva accolto con un Dunk alle prese con i suoi bisogni fisiologici sulle note dell’iconico tema di Game of Thrones, la 1×02 alza decisamente la posta. L’apertura di “ Hard Salt Beef ” mette letteralmente a nudo Ser Arlan di Pennytree (interpretato da Danny Webb ) in una scena di nudo integrale che è diventata immediatamente virale, non solo per il coraggio della regia, ma per le. dimensioni mostrate sullo schermo. In breve. Lo showrunner Ira Parker ha commentato con ironia la scena di nudo integrale di Ser Arlan, spiegando che non si tratta solo di umorismo “alla Boogie Nights”, ma di un modo per dare dignità a un cavaliere errante che il mondo ha dimenticato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

