WWE | Drew McIntyre rovina la sfida tra Cody e Oba Femi a SNME

Durante SNME Saturday Night’s Main Event, si è acceso un confronto tra due protagonisti di punta della WWE: Cody Rhodes, Undisputed WWE Champion, e Oba Femi, NXT Champion. Tuttavia, l’evento ha preso una piega inaspettata quando Drew McIntyre ha deciso di intervenire, sconvolgendo la sfida e attirando l’attenzione dei fan.

Saturday Night’s Main Event si è aperto con uno dei match più attesi: Cody Rhodes, Undisputed WWE Champion, contro Oba Femi, NXT Champion, in un confronto non titolato. L’ingresso di Rhodes, presentato da Lilian Garcia, ha mostrato un campione visibilmente emozionato, mentre Femi è stato accolto dai fan che cantavano il suo tema d’ingresso. Fin dalle prime fasi, Oba Femi ha imposto la sua superiorità fisica con un Irish Curse Backbreaker e una serie di mosse di potenza. Il nigeriano, entrato in WWE appena tre anni fa tramite il programma NIL, ha messo in seria difficoltà l’ American Nightmare tra gli applausi di un pubblico diviso ed entusiasta. Zonawrestling.net WWE: Nuovo capitolo in arrivo per Cody Rhodes vs. Drew McIntyre - La WWE prepara un nuovo match tra Cody Rhodes e Drew McIntyre, dopo il caos di SmackDown. spaziowrestling.it

Drew McIntyre’s controversial World Title losses: WWE Playlist

