Assente dal lavoro al comune viene sorpresa a ristorante e licenziata Ora deve essere risarcita con 15mila euro

Scoppia la polemica nel Comune di Curtarolo. Un’impiegata pubblica, assente dal lavoro per malattia, è stata beccata a ristorante, fuori dagli orari di reperibilità. Cos’è accaduto? Le telecamere di sorveglianza pubblica più e più volte hanno ripreso la donna con atteggiamenti incompatibili a quanto scritto nel certificato medico, presentato presso il luogo dove era occupata. In . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

