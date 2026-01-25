Il match tra Vicenza e Cittadella si disputa lunedì 26 gennaio 2026 alle 20:30, nel contesto della Serie C girone A. Il Vicenza, guidato da Gallo, si presenta in vantaggio in classifica, mentre il Cittadella, allenato da Iori, cerca punti importanti in un derby veneto. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Il Vicenza di Gallo è sempre più solo in vetta al girone A della Serie C e quest'oggi è impegnato in casa nel derby veneto contro il Cittadella di Iori. Berici inarrestabili: imbattuti con 17 vittorie e 5 pareggi in 22 gare e un vantaggio di ben 12 punti sul Lecco secondo. In casa poi è percorso netto con 11 vittorie in altrettante gare.

© Infobetting.com - Vicenza-Cittadella (lunedì 26 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

