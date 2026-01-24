Lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 20:45 si gioca Verona-Udinese al Bentegodi, ultima sfida della giornata 22 di Serie A. In questa occasione, si affrontano due squadre con obiettivi diversi e un interesse crescente per i pronostici e le formazioni. Di seguito, le informazioni aggiornate sulle probabili formazioni, quote e analisi pre-partita.

Il match di lunedì sera al Bentegodi tra Verona e Udinese chiude ufficialmente la giornata 22 di Serie A. L’Hellas ha sicuramente le motivazioni maggiori dato che è attualmente in fondo alla classifica insieme al Pisa e deve necessariamente riuscire a interrompere la serie negativa che lo vede senza vittorie da sei turni. Gli scaligeri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Verona-Udinese (lunedì 26 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Torino-Udinese (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiAnalisi e approfondimenti sulla partita tra Torino e Udinese, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:45.

Torino-Udinese (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Torino e Udinese si disputa mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:45.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Serie A Enilive 2025/26 | #VeronaUdinese: info biglietti; Verona-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Verona-Udinese affidata a Manganiello; La presentazione della 22^ giornata di Serie A.

Verona-Udinese: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Verona-Udinese in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 22^ giornata di Serie A. fantacalcio.it

Probabili formazioni Verona-Udinese: Sarr con Mosquera, ok Kamara e LirolaProbabili formazioni Verona Udinese - Nella giornata di lunedì 26 gennaio, andrà in scena allo stadio Marcantonio Bentegodi di ... fantamaster.it

Siamo di nuovo a Verona contro Udinese ma rispetto alla prima giornata di questo campionato non sembra esser cambiato tanto nelle due squadre. È così Cosa aspettarsi dal Bentegodi Ne parliamo in diretta! - facebook.com facebook

Calcio: Udinese, a Verona per non farsi risucchiare dal gruppone. Prima convocazione per Arizala, attacco ancora in emergenza #ANSA x.com