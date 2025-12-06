Ballando Marcella Bella e la dedica al fratello Gianni | Mi manca sentire la sua voce

(Adnkronos) – Tacco, rossetto rosso e cuore aperto. Marcella Bella è tornata in pista a Ballando con le stelle più carica che mai. La cantante si è esibita questa sera per lo spareggio e la sua esibizione ha convinto la giuria, che ha assegnato 34 punti. Ma a colpire è stato il racconto prima della . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche questi approfondimenti

#MarcellaBella voleva ritirarsi da #BallandoconleStelle Secondo quanto riporta #GiuseppeCandela nella sua rubrica sul settimanale #Chi la cantante avrebbe voluto ritirarsi prima dell'eliminazione. Ecco il motivo: "Marcella Bella ha salutato Ballando con le st - facebook.com Vai su Facebook

Ballando, Marcella Bella e la dedica al fratello Gianni: “Mi manca sentire la sua voce” - Marcella Bella è tornata in pista a Ballando con le stelle più carica che mai. Lo riporta cn24tv.it

Malattia Gianni Bella, come sta il fratello Marcella Bella/ Segnato dall’ictus: “Ha perso la voce” - Fu colpito da un ictus nel 2010 e ha perso l'uso della voce ... ilsussidiario.net scrive

Marcella Bella con Chiquito ripescati a Ballando con le stelle 2025?/ Sorprese in pista per stupire la giuria - Marcella Bella va a caccia del ripescaggio a Ballando con le Stelle 2025 con il suo maestro Chiquito: ecco chi potrebbe ... Riporta ilsussidiario.net

Ballando con le Stelle, Matteo Addino celebra Marcella Bella: Presenza iconica dell’edizione 2025 - Matteo Addino omaggia Marcella Bella a Ballando con le Stelle 2025 definendola “presenza iconica”, con un tributo scenografico dal gusto rétro. Si legge su ligurianotizie.it

Domenica In, Marcella Bella contro Ballando: “Mi hanno tolto entusiasmo” - Marcella Bella si è confidata con l’amica Mara Venier a Domenica In, evidenziando tutta la propria frustrazione per il trattamento subito a Ballando con le stelle. Scrive dilei.it

Ballando con le Stelle, pagelle ottava puntata: Colombari e Delogu verso il podio, il mappazzone di Milly - Francesca Fialdini si ritira da Ballando con le Stelle, Andrea Delogu rientra in gara, Marcella Bella eliminata, l'eterno ritorno della signora Coriandoli che, come la famosa peperonata, si ripropone. Lo riporta msn.com