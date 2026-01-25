Verissimo Filippo Magnini risponde a Federica Pellegrini | Non mi è stata vicino durante le difficoltà

Durante un’intervista a Verissimo, Filippo Magnini ha spiegato le ragioni per cui non considera Federica Pellegrini una delle persone più importanti della sua vita, chiarendo anche le sue parole di settimane fa a Belve. La discussione ha suscitato interesse, offrendo una prospettiva più approfondita sulla loro relazione e sui momenti difficili vissuti. Di seguito i dettagli dell’intervista e le riflessioni di Magnini.

A Verissimo Filippo Magnini ha rivelato perché non reputa Federica Pellegrini una delle persone più importanti della sua vita, spiegando meglio il discorso fatto settimane fa a Belve Ospiti a Verissimo, Filippo Magnini e Giorgia Palmas, con l’occasione Silvia Toffanin ha chiesto all’ex nuotatore di rispondere alle parole della sua ex, Federica Pellegrini. I due sono stati insieme 7 anni ma a Belve, Magnini aveva dichiarato non importante la storia con l’ex campionessa. Qualche settimana dopo, a Verissimo, è stata proprio lei a commentare ciò, ridendo per le parole del suo ex e non capendo come mai abbia potuto dire questa cosa sulla loro relazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Filippo Magnini: la storia con Federica Pellegrini - Belve 25/11/2025

Filippo Magnini: «Con Giorgia Palmas molte discussioni, la lontananza ci ha messo alla prova. Federica Pellegrini mai vicina dopo l'accusa di doping»A Verissimo spazio al racconto intimo e sincero del marchigiano - di Pesaro - Filippo Magnini e di sua moglie Giorgia ... msn.com

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, la nuova casa a Milano: il salotto con camino, la cucina scura e il bagno in marmoOspiti a Verissimo, Filippo Magnini e Giorgia Palmas aprono una finestra sulla loro quotidianità familiare e sulla scelta di cambiare casa. Lo scorso anno la coppia si è trasferita ... ilmattino.it

