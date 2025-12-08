Federica Pellegrini su Filippo Magnini a Belve | Mi sono fatta una risata per me la storia è stata importante

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Pellegrini ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha risposto in maniera più articolata alle dichiarazioni del suo ex fidanzato Filippo Magnini a Belve: "Mi sono fatta una risata, per me una storia che, tra alti e bassi, dura sei anni è importante". 🔗 Leggi su Fanpage.it

