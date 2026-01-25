Giammetti su Cucinelli | Non aveva mai conosciuto Valentino al funerale era impegnato a parlare con la stampa

Giammetti ricorda Valentino, sottolineando il suo rapporto con Cucinelli. Durante il funerale, Valentino era impegnato a parlare con la stampa, senza incontrare Giammetti. Il creativo afferma che Valentino indossava molte sue creazioni e, nelle boutique, spesso chiedeva uno sconto. Questa testimonianza offre uno sguardo autentico sul legame tra i due, evidenziando l’affetto e la familiarità che caratterizzavano il loro rapporto professionale e personale.

"Valentino vestiva molte nostre cose e quando era in boutique mi chiamava" e diceva: "Mi puoi fare lo sconto?". Sono state le parole di Brunello Cucinelli in merito allo stilista recentemente scomparso. In prima battuta l'imprenditore di Solomeo dice che Garavani "era una persona perbene" ma in seguito dichiara di non conoscerlo fisicamente. Ecco quale è stata la replica di Giammetti “Valentino non lo ha mai conosciuto nè chiamato”. Così Giancarlo Giammetti scrive sui social riferendosi a Brunello Cucinelli. In occasione del funerale dello stilista scomparso di recente, il proprietario del marchio di Solomeo si è palesato e non ha mancato occasione per rilasciare alcune dichiarazioni alla stampa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

“Valentino chiedeva lo sconto”: la battuta di Cucinelli fa arrabbiare Giammetti: “Mai conosciuto”Una recente dichiarazione di Brunello Cucinelli ha suscitato polemiche nel mondo della moda italiana.

Cucinelli: «Valentino chiedeva lo sconto in boutique». Giammetti si arrabbia: «Non lo ha mai conosciuto»Durante un’intervista a Rai Radio1, Brunello Cucinelli ha condiviso il suo rapporto con Valentino, ricordando come lo stilista, pur avendo un rapporto amichevole, chiedesse spesso sconti in boutique.

