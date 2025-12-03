Posti auto gratis ai donatori di sangue | l’Ast al lavoro per altri parcheggi

Macerata, 3 dicembre 2025 – “ Siamo impegnati per garantire posti auto gratuiti ai donatori Avis, come abbiamo fatto mettendone a disposizione già cinque, numero che cercheremo di incrementare. E, ovviamente, stiamo verificando la possibilità di risolvere il problema parcheggi più in generale, compatibilmente agli spazi disponibili”. Alessandro Marini, direttore generale dell’Ast, di più non dice, anche perché il grosso del problema su cui ha richiamato l’attenzione la ditta privata che gestisce il parcheggio adiacente l’ospedale di Macerata riguarda la vecchia Asur, ora in liquidazione, mentre tra l’Ast di Macerata e la ditta non c’è alcun documento inerente alla questione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Posti auto gratis ai donatori di sangue: l’Ast al lavoro per altri parcheggi

