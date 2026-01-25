Un giornalista straniero provoca Sinner | Cosa farai quando finirà la tua fortuna? La risposta da signore

Durante gli Australian Open, Jannik Sinner ha dimostrato maturità e compostezza rispondendo con eleganza a una domanda provocatoria di un giornalista straniero sulla sua fortuna. Dopo una lunga e combattuta partita contro Eliot Spizzirri, l’italiano si è qualificato agli ottavi, confermando il suo talento e la sua determinazione. Un momento che sottolinea non solo le capacità sportive di Sinner, ma anche il suo stile sobrio e rispettoso fuori dal campo.

Quella di ieri è stata una giornata che Jannik Sinner difficilmente dimenticherà. L’azzurro ha staccato il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open al termine di una partita durissima contro Eliot Spizzirri, battuto in rimonta 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 dopo quasi quattro ore di gioco. Una partita complicata sin dall’inizio, con un primo set opaco, una reazione immediata e poi le difficoltà fisiche emerse nel terzo parziale, quando i crampi ne hanno limitato la mobilità. La chiusura del tetto per il caldo (come previsto dal protocollo specifico degli Australian Open) gli ha permesso di recuperare parzialmente, ma a fare la differenza è stato soprattutto il carattere con cui Sinner ha gestito i momenti chiave contro un avversario ben più insidioso di quanto suggerisca la classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

