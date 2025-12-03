Aperta la Campagna di Adesione Soci 2026 per l’Associazione Rachele Nardo
L’Associazione Rachele Nardo LLFF – ODV ha avviato la campagna di adesione per il 2026, invitando nuovi soci a sostenere la sua missione di promozione dell’arte, della cultura, della solidarietà e della speranza, con un particolare focus sui giovani. L’associazione, che si ispira ai valori di libertà, leggerezza, forza e felicità, offre diverse tipologie di adesione, con vantaggi dedicati a soci ordinari, sostenitori e partner aziendali. Tipologie di adesione e vantaggi. Le adesioni sono suddivise in tre categorie: Socio Ordinario (€ 20,00): Partecipazione alle attività associative e diritto di voto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
