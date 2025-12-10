Ucraina Meloni vede Zelensky | unità sui passi per la pace Salvini | Kiev ha perso guerrabasta aiuti

L’incontro tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky a Roma si è svolto con un abbraccio nel cortile di Palazzo Chigi, durato un’ora e mezza. I leader hanno discusso dei passi necessari per promuovere la pace in Ucraina, mentre Salvini ha espresso posizioni critiche riguardo all’assistenza militare a Kiev.

Roma, 9 dic. (askanews) – L’incontro comincia con un abbraccio nel cortile di palazzo Chigi e dura un’ora e mezza. Volodymyr Zelensky arriva a Roma dopo aver partecipato ieri alla riunione con i Volenterosi a Londra e dopo aver incontrato a Bruxelles i vertici europei. In mattinata il colloquio a Castel Gandolfo con il Papa, poi alle 15 il presidente ucraino varca la soglia della sede del governo per un bilaterale con la presidente del Consiglio. La fase è quanto mai delicata per il leader di Kiev, la pressione degli Stati Uniti perché accetti il piano di pace è sempre più insistente. Così come le frecciate del presidente americano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

