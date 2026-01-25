Ucraina | attacchi russi lasciano migliaia di persone senza riscaldamento a Kiev

Durante la notte, le forze russe hanno effettuato attacchi con 102 droni e due missili Iskander in Ucraina, colpendo anche Kiev e lasciando migliaia di persone senza riscaldamento. Nonostante i colloqui recenti tra Ucraina, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti, la situazione rimane tesa. Questi eventi evidenziano la persistente instabilità nel paese e le conseguenze delle recenti operazioni militari.

Kiev, 25 gen. (AdnkronosDpa) - Le forze russe hanno colpito l'Ucraina con 102 droni e due missili balistici Iskander durante la notte, secondo quanto riferito dall'aeronautica militare di Kiev, nonostante i colloqui tenutisi nel fine settimana negli Emirati Arabi Uniti tra le due parti e gli Stati Uniti. Il rapporto afferma che 87 dei droni sono stati intercettati, ma che ci sono stati attacchi riusciti in 10 località. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha dichiarato che 1.676 condomini della città sono rimasti senza riscaldamento a causa degli attacchi russi, anche se la maggior parte dei 6.000 condomini rimasti senza riscaldamento ieri hanno visto ripristinato il riscaldamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ucraina sotto attacco, bombe russe su Kiev e Kharkiv: migliaia di persone al buio e senza riscaldamentoLe recenti offensive russe hanno colpito Kiev e Kharkiv, causando blackout e interruzioni del riscaldamento per migliaia di civili.

