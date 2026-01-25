Ad Abu Dhabi si sono svolti recenti colloqui tra Ucraina e Russia, oltre ai negoziati trilaterali con gli Stati Uniti. Questi incontri rappresentano un momento di confronto diretto tra le parti coinvolte nel conflitto, offrendo un'opportunità per approfondire le posizioni e cercare possibili soluzioni. La discussione bilaterale, senza la presenza americana, evidenzia l’importanza di un dialogo specifico tra Ucraina e Russia in questa fase.

Ieri ad Abu Dhabi si sono svolti non solo negoziati trilaterali Ucraina-Stati Uniti-Russia, ma anche negoziati bilaterali tra Ucraina e Federazione Russa senza la partecipazione della parte americana. Una svolta sicuramente importante. A sottolinearlo è la Ukrainska Pravda. I funzionari ucraini hanno riferito alla testata che i mediatori americani hanno tenuto incontri congiunti con i negoziatori russi e ucraini e che russi e ucraini si sono incontrati direttamente senza la presenza degli americani nella stanza. Al termine del secondo giorno di trattative i tre team si sono riuniti per un pranzo comune. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ucraina, il punto sui colloqui di Abu Dhabi: ucraini e russi si parlano

Attacchi su Kiev e Kahrkiv mentre proseguono i colloqui di Abu Dhabi tra ucraini e russi. Che pretendono il DonbassNelle ultime ore, sono stati segnalati attacchi a Kiev e Kharkiv, mentre proseguono i colloqui tra Ucraini e Russi ad Abu Dhabi.

Leggi anche: I "progressi" sul piano di pace per l'Ucraina e i colloqui tra russi e americani ad Abu Dhabi

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia news, Witkoff oggi a Mosca: il punto sui negoziati; Ucraina, concluso primo incontro Abu Dhabi. Zelensky: Accordo con Trump per Patriot; Abu Dhabi, terminato il trilaterale Russia-USA-Ucraina, i colloqui proseguiranno domani - Onu su trilaterale: Sosteniamo ogni iniziativa per pace; Guerra Ucraina - Russia, le news del 20 gennaio. Zelensky: Saremo a Davos se avremo armi necessarie per la difesa.

Ucraina, il punto sui colloqui di Abu Dhabi: ucraini e russi si parlanoWitkoff: Colloqui positivi, si prosegue la prossima settimana. Al termine del secondo giorno di trattative i tre team si sono riuniti per un pranzo comune ... ilgiornale.it

Ucraina, Witkoff oggi da Putin: Resta solo un punto da risolvereI negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina mostrano notevoli progressi: secondo l’inviato Usa Witkoff resta solo un punto da risolvere ... adnkronos.com

"Mi pare che l'Europa abbia garantito l'indipendenza dell'Ucraina e abbia fatto di tutto per sostenerla dal punto di vista politico, finanziario e militare. Mi pare che non sia neanche generoso nei confronti dell'Europa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antoni - facebook.com facebook