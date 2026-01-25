L'idea di ubriacarsi mangiando pizza può sembrare sorprendente, ma esiste una condizione nota come sindrome da auto-fermentazione. Si tratta di un fenomeno in cui, durante la digestione, alcuni batteri trasformano i carboidrati in alcol, producendo effetti simili a quelli dell'intossicazione. Ricercatori hanno studiato questa reazione microbiologica, evidenziando il ruolo di specifici batteri intestinali nel processo di fermentazione intra-compatibile.

Se vi è capitato di sentirvi strani dopo aver mangiato pizza o altri carboidrati – testa confusa, coordinazione incerta, quella sensazione tipica di chi ha bevuto un paio di bicchieri – potrebbe non essere un'impressione. Esiste una condizione rara in cui l'intestino fermenta pane, pasta e dolci producendo alcol, abbastanza da far salire il tasso alcolemico e mandare in tilt l'organismo. Si chiama sindrome da auto-fermentazione e uno studio appena pubblicato su Nature ha forse identificato i responsabili: batteri intestinali che hanno trasformato il loro habitat in una piccola distilleria clandestina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ubriacarsi mangiando pizza? Può succedere: è la sindrome da auto-fermentazione

Si può essere ubriachi senza bere: cos'è la sindrome da birrificio automaticoLa sindrome da birrificio automatico (ABS) è una condizione rara in cui alcune persone producono alcol nel proprio organismo senza aver consumato bevande alcoliche.

Leggi anche: “Tutto può succedere”: la rivelazione di Amorim può cambiare il mercato del Napoli