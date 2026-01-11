Si può essere ubriachi senza bere | cos' è la sindrome da birrificio automatico

La sindrome da birrificio automatico (ABS) è una condizione rara in cui alcune persone producono alcol nel proprio organismo senza aver consumato bevande alcoliche. Questa patologia deriva da alterazioni nei batteri intestinali e nei processi metabolici, che stimolano la produzione di alcol, portando a sintomi simili a quelli dell’ubriachezza. Conoscere questa condizione aiuta a comprenderne le cause e le eventuali implicazioni mediche.

Non è sempre colpa dell' alcol: alcune persone presentano una rara patologia per cui determinati batteri intestinali e percorsi metabolici sono in grado di stimolare la produzione di alcol nei pazienti affetti da sindrome da birrificio automatico (Abs). In pratica, i livelli alcolici nel sangue sono talmente elevati da risultare a tutti gli effetti ubriachi senza aver ingerito nessuna bevanda di quel genere. La nuova scoperta. Se è vero che questa sindrome era già nota, non si era ancora a conoscenza di quali fossero gli agenti patogeni in grado di provocare questo tipo reazione nell'organismo umano.

