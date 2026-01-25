Tuttosport – Tehter l’annuncio di Ardoino Poi la frecciata a Elkann

In un articolo recente di Tuttosport, Ardoino ha confermato la sua presenza alla sfida tra Juventus e Napoli del 2026, attirando l’attenzione anche su alcune dichiarazioni indirette rivolte a Elkann. La notizia si inserisce nel più ampio contesto di aggiornamenti di calciomercato e dinamiche interne alla società bianconera. Di seguito, il testo integrale dell’annuncio e le considerazioni relative.

2026-01-25 14:21:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Ardoino: “Juve-Napoli, ci sarò. Ma tra la gente!”. Ardoino sul suo account X ha pubblicato il video di un’intervista, evidentemente relativa a qualche giorno fa, in cui afferma: “ Partita Juventus aperta o chiusa? Non so se è chiusa completamente (in riferimento alla possibilità o meno di acquisire il club, ndr ). Ma sicuramente, per dire, domenica sarò molto contento di andare a vedere la partita Juventus-Napoli tra le persone, tra il popolo juventino. Non c’è posto per noi nella tribuna della proprietà. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Chi è Paolo Ardoino, l’uomo da un miliardo di dollari offerti alla Juventus e rifiutati dagli ElkannPaolo Ardoino, noto figura nel mondo finanziario e tecnologico, ha recentemente fatto notizia per aver offerto un miliardo di dollari per acquistare la Juventus.

