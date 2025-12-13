Chi è Paolo Ardoino l’uomo da un miliardo di dollari offerti alla Juventus e rifiutati dagli Elkann

Paolo Ardoino, noto figura nel mondo finanziario e tecnologico, ha recentemente fatto notizia per aver offerto un miliardo di dollari per acquistare la Juventus. Tuttavia, gli Elkann, proprietari del club, hanno deciso di rifiutare questa proposta, suscitando interesse e discussioni sulla possibilità di un possibile cambio di proprietà.

Ha offerto un miliardo di dollari per comprare la Juventus, un’offerta che “non si può rifiutare”, ma che gli Elkann hanno invece rifiutato. Si chiama Paolo Ardoino, secondo azionista della Juventus alle spalle di Exor, è l’amministratore delegato di Tether, società tra le più grandi emittenti di criptovalute ed e è entrato nella classifica degli uomini più ricchi del mondo solo nel 2024: Forbes lo ha inserito al 26esimo posto tra gli italiani e al numero 809 al mondo con un patrimonio di 3,9 miliardi di dollari. La sua società, Tether, che ha coniato più di 100 miliardi di token, ha raggiunto un utile netto di 13,7 miliardi di dollari nel 2024. Secoloditalia.it

Paolo Ardoino (Tether): perché abbiamo deciso di investire nella Juventus - L’amministratore delegato di Tether, Paolo Ardoino, ha spiegato le ragioni per cui è stata ha acquistato una quota della Juventus | Juventus, entra un nuovo socio: è la stablecoin Tether con il 5,01% ... milanofinanza.it

Paolo Ardoino (Tether): «Juventus di nuovo grande con noi, abbiamo i mezzi per sostenerla nei prossimi 2000 anni» - Passione e quattrini non si discutono: «Siamo tifosi e abbiamo la capacità finanziaria per sostenere la Juve nei prossimi 2000 anni», dice tra un volo e l’altro Paolo Ardoino, 40 anni, origini liguri ... corriere.it

Paolo Ardoino ha confermato che Tether ha fatto un'offerta per acquistare la Juventus. Non dovesse riuscire, queste sono tutte le alternative con lo stesso nome [dal nostro archivio] - facebook.com facebook

Paolo Ardoino non molla la presa ?? Secondo La Gazzetta dello Sport, l’A.D. di Tether confida che Exor cambi idea sulla proposta formulata per la cessione della quota di maggioranza del club #Juventus #Exor #Tether #SpazioJ x.com