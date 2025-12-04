La magia del Natale arriva sulla spiaggia | al porto inaugurano Rimini Ice Village e presepe di sabbia

A Rimini, la magia delle feste natalizie si accende in un luogo d'eccezione: piazzale Boscovich, a Marina Centro, dove il mare d'inverno fa da sfondo al Villaggio di Natale. L'apertura del Villaggio sarà celebrata con un doppio appuntamento nel fine settimana del week-end dell’Immacolata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La magia del Natale arriva sulla spiaggia: al porto inaugurano Rimini Ice Village e presepe di sabbia

Approfondisci con queste news

#ScattiDiUnTempo La magia del #Natale fra gli anni ‘60 e ’70: doni ai piccoli pazienti, #presepi storici e auguri in corsia dalla #Fototeca dell #ArchivioStorico del #PoliclinicoMi ? shorturl.at/sIdJL #bambini #Museo #ITesoridellaCaGranda #CaGranda #Herita Vai su X

Mercatini, borghi in festa e spettacoli. Scopri la magia del Natale in Tutte le iniziative in programma nel link dedicato: https://www.basilicataturistica.it/eventi/natale/ - facebook.com Vai su Facebook

La Magia del Natale illumina la spiaggia di Rimini - L'apertura del Villaggio sarà celebrata con un doppio appuntamento nel fine ... Si legge su chiamamicitta.it

Arriva la magia del Natale . L’Albero dei desideri è in piazza. La Via dei Presepi si illumina - Da domani il centro commerciale naturale e le vie del centro storico alto saranno animate dalle iniziative promosse dal CCN Tre Piazze, dal Comune e dalle ... Segnala lanazione.it

Ad Arezzo tutta la magia dei Mercatini di Natale - Su iniziativa di Confcommercio nell’ambito della rassegna Arezzo Città del Natale 2024, fino al 29 dicembre, torna la magia dei Mercatini di Natale in piazza Grande. Segnala siviaggia.it

La magia di Babbo Natale arriva in piazza - Sabato pomeriggio, in piazza Garibaldi, gli appuntamenti delle festività raggiungono il cuore. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Vabbo natale 2024: arriva il Musical Magic Cartoon con tutti i personaggi e le musiche Disney - "L’Associazione Vab Sinnai è impegnata, a livello locale, regionale e nazionale, in attività di Protezione Civile, tutela e valorizzazione del territorio e ambiente. unionesarda.it scrive

Luci in città e sulle dune in spiaggia: Rimini si accende per il Natale - Sabato 22 novembre Rimini si prepara ad ‘accendere’ la magia delle feste con l'evento "Il Sogno del Natale", che dà ufficialmente il via al cartellone di eventi "Rimini, il capodanno più lungo del mon ... Come scrive msn.com