tutte le conseguenze di una scelta ne il coniglio sulla luna di jennifer haigh

Tutte le conseguenze di una scelta è il nuovo romanzo di Jennifer Haigh, che esplora gli effetti di un gesto impulsivo. L’autrice americana presenta un’opera intensa e riflessiva, incentrata sulle decisioni che cambiano il corso della vita. Attraverso una narrazione sobria e precisa, il libro analizza le ripercussioni di un evento tragico, invitando il lettore a riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni, anche quelle apparentemente insignificanti.

b Inizia subito con uno shock brutale l’ ultimo romanzo dell’americana Jennifer Haigh: all’alba di un giorno del 2016 nella pulsante Shanghai la ventiduenne Lindsey, che da un po’ ha scelto di vivere in Cina, viene investita da un pirata della strada, che l’abbandona senza soccorrerla. Finisce in coma, ricoverata in un ospedale dove la madre e il padre, Claire e Aaron Litvak, accorrono separatamente dopo aver ricevuto la telefonata cui mai nessun genitore vorrebbe dover rispondere. Umanoidi sempre più evoluti in scena alla fiera di Shanghai X Da lì si parte per ricostruire il percorso complicato a cui il destino ha imposto una svolta tanto drammatica: l’evento cruciale che ha distrutto il matrimonio dei Litvak e incrinato i rapporti tra loro e la figlia, il legame speciale di Lindsay con la sorella adottiva Grace, un’orfana cinese, i sensi di colpa e le recriminazioni, fino ai lati oscuri delle sue scelte di vita a Shanghai, un’enigma che i suoi devono risolvere e di cui nulla sapevano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

