La questione industriale e la manifattura italiana in profonda crisi
L’industria e la manifattura italiane attraversano una crisi profonda, spesso trascurata nel dibattito politico. Questo settore, pilastro dell’economia nazionale, sta affrontando sfide significative che rischiano di compromettere il futuro del sistema produttivo e dell’intero tessuto economico italiano.
C’è una grande rimozione nel dibattito politico italiano, sia rispetto al peso che ha per l’economia del nostro paese sia per la lunga e profonda crisi che sta attraversando: l’industria. Nella ret. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il futuro della fabbrica e della città Secondo lo storico Salvatore Romeo, autore di “Acciaio in fumo”, il destino dell’ex Ilva non è solo una questione industriale: è il cuore del rapporto tra Taranto e la sua comunità. La fabbrica nata come promessa di sviluppo - facebook.com Vai su Facebook
La questione industriale e la manifattura italiana in profonda crisi - Due ricerche, una del Centro studi di Confindustria e una dell'Istituto universitario europeo di Fieso ... Riporta ilfoglio.it
