Ponte Travaglio sul Nove | La Corte dei Conti non ha detto ‘no’ ha fatto le pulci sui costi | se si crea un buco lo paghiamo noi

“La Corte dei Conti non ha mai detto che non si deve fare il Ponte sullo stretto. Ha fatto le pulci su questioni molto precise che riguardano i soldi nostri perché se c’è il buco, noi paghiamo oltre il ponte anche il buco”. Così Marco Travaglio ospite di Accordi&Disaccordi, il talk sul Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi riguardo allo stop imposto dai magistrati contabili al progetto del Ponte sullo stretto di Messina del 29 ottobre scorso. Secondo il direttore del Fatto Quotidiano il ragionamento della Corte è stato questo: “Volete fare la nuova piramide di Cheope? Fatela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ponte, Travaglio sul Nove: “La Corte dei Conti non ha detto ‘no’, ha fatto le pulci sui costi: se si crea un buco, lo paghiamo noi”

