Tragedia sulla Metro A uomo muore travolto da un treno Tratta bloccata

Un grave incidente si è verificato sulla Metro A di Roma, alla stazione di Subaugusta, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno. La tratta è attualmente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche delle autorità. La circolazione ferroviaria è sospesa, causando disagi ai pendolari.

Tragedia sulla Metro A di Roma. Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno alla stazione di Subaugusta. Sotto choc il macchinista del convoglio che non ha potuto fare nulla, nonostante abbia tentato una disperata frenata. A dare l'allarme è stata Atac che ha dovuto bloccare la linea.

