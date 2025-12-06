Tragedia alla stazione di Monza uomo muore travolto da treno Bloccata la circolazione ferroviaria

Ilgiorno.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza, 6 dicembre 2025 – Dramma all’ora di pranzo alla stazione ferroviaria di Monza. Erano all’incirca passate da una decina di minuti le 13 di oggi, sabato 6 dicembre, quando un uomo di 54 anni si è lanciato sui binari sotto un treno. Nessuna speranza, secondo quanto emerso l’uomo sarebbe deceduto sul colpo. La vittima, stando alle prime informazioni riportate da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è un uomo di 54 anni, di cui al momento non sono note le generalità. Stop alla circolazione dei treni. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, i mezzi dei vigili del fuoco e la Polizia Ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tragedia alla stazione di monza uomo muore travolto da treno bloccata la circolazione ferroviaria

© Ilgiorno.it - Tragedia alla stazione di Monza, uomo muore travolto da treno. Bloccata la circolazione ferroviaria

Argomenti simili trattati di recente

tragedia stazione monza uomoMonza, uomo trovato senza vita nel Lambro: sul volto ferite, indagini in corso - Le indagini proseguono senza sosta, nel tentativo di dare risposte a una vicenda che, al momento, resta avvolta nel mistero. Da mbnews.it

tragedia stazione monza uomoTragedia al Parco di Monza: cadavere nel Lambro - Monza – Dramma al Parco di Monza, lungo Viale Valle dei Sospiri, nei pressi del suggestivo Ponte delle Catene. Riporta mbnews.it

Tragedia familiare a Monza: uomo scopre la madre accoltellata ed il padre impiccato. In un bigliettino i motivi “mi tradiva” - tragedia a Brugherio, in provincia di Monza: un uomo torna a casa e trova la madre accoltellata a morte ed il padre impiccato in cantina. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Stazione Monza Uomo