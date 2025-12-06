Tragedia alla stazione di Monza uomo muore travolto da treno Bloccata la circolazione ferroviaria
Monza, 6 dicembre 2025 – Dramma all’ora di pranzo alla stazione ferroviaria di Monza. Erano all’incirca passate da una decina di minuti le 13 di oggi, sabato 6 dicembre, quando un uomo di 54 anni si è lanciato sui binari sotto un treno. Nessuna speranza, secondo quanto emerso l’uomo sarebbe deceduto sul colpo. La vittima, stando alle prime informazioni riportate da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è un uomo di 54 anni, di cui al momento non sono note le generalità. Stop alla circolazione dei treni. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, i mezzi dei vigili del fuoco e la Polizia Ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
