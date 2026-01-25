Traffico Roma del 25-01-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma il 25 gennaio 2026 alle ore 11:30 presenta alcune variazioni a causa di eventi e lavori in corso. In occasione della partita tra Roma e Milan allo Stadio Olimpico, sono in vigore divieti di sosta e fermata nell’area circostante. Inoltre, via della Vittoria, via de Mondo De Amicis, via della Camilluccia, via di Trigoria, Pierina e Pontina sono interessate da chiusure temporanee per lavori di manutenzione, fino al 28 febbraio.

Luceverde Roma questa sera all'Olimpico si gioca Roma Milan in occasione del match attivo già dal primo pomeriggio li piano viabilità con divieto di sosta e di fermata in tutta l'area circostante dello Stadio Olimpico ancora chiusa il della Vittoria via de mondo De Amicis c'è il Piazzale dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia per lavori di manutenzione è chiusa fino al 28 febbraio via di Trigoria Pierina e via Pontina per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

