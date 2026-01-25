Le analisi condotte da Herambiente sulla qualità delle acque in uscita dalla discarica di Fosso del Cassero hanno evidenziato l’assenza di Pfas. Questo risultato conferma l’efficacia delle misure di monitoraggio e tutela ambientale adottate, garantendo un livello elevato di sicurezza e rispetto degli standard ambientali per le acque trattate.

Le analisi disposte da Herambiente sulla qualità delle acque in uscita dalla discarica di Fosso del Cassero non hanno rilevato presenza di Pfas. Lo ha fatto sapere la stessa società che gestisce l'impianto, in un rapporto inviato al Comune di Serravalle il 21 gennaio e redatto da un laboratorio di analisi. La comunicazione di Herambiente è giunta in risposta a una richiesta avanzata dal Comune a novembre dove chiedeva al gestore se fosse previsto "un monitoraggio della concentrazione di Pfas nel percolato, nei prodotti derivanti dalle attività dell'impianto e nelle acque superficiali e, qualora disponibili, i risultati di tali monitoraggi".

© Lanazione.it - "Totale assenza di Pfas nelle acque in uscita dalla discarica"

