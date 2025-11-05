Antiche ruggini e nuovi rancori. «Si vede che Palamara è sofferente», colpisce Stefano Musolino, procuratore aggiunto di Reggio Calabria e soprattutto segretario di Magistratura democratica. «La doppia morale da lui anche no», replica Luca Palamara, sempre più infuriato. Nello studio di Quarta Repubblica si accende un battibecco che Nicola Porro fatica ad arginare. Fino ad un attimo prima si parlava del referendum sulla separazione delle carriere e fatalmente il dibattito era scivolato sulle chat di Palamara e sul cosiddetto sistema Palamara, descritto in un libro di successo da Alessandro Sallusti, pure ospite di Porro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Eri indagato, dillo...". Palamara gela la toga