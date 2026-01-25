Kylian Thuram, ex calciatore e attuale commentatore, esprime il suo affetto per la Juventus e la stima per Spalletti, definendolo un genio. Riguardo al suo passato, chiarisce di non aver mai pensato di tornare all’Inter. Il francese, sempre più presente nel panorama calcistico, sottolinea anche il rapporto con il fratello Marcus, con cui condivide l’esperienza in Nazionale.

“Da piccolo ho conosciuto tanti grandi giocatori in salotto. Penso a Vieira, Henry o Tudor, che regalò a me e a mio fratello un robot bellissimo. Antonio Conte non me lo ricordo, ma papà mi ha parlato tanto di lui e della sua personalità da Juve”. Stasera Khephren Thuram ritroverà l’ex compagno del padre nella nuova “casa”, l’Allianz Stadium, ma sulla panchina del Napoli. La sfida contro i campioni d’Italia può rilanciare o frenare del tutto la corsa dei bianconeri in campionato. “Paura? Non si può avere nel calcio, abbiamo una squadra e un allenatore di qualità e alla Juve bisogna vincere”. Thuram ha le spalle larghe e il solito sorriso, marchio di famiglia e del fratello interista Marcus: “Quando papà si è trasferito dalla Juventus al Barcellona, lo accompagnavamo spesso all’allenamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Thuram: "Amo la Juve, perché qui conta solo vincere. Spalletti un genio. Io all'Inter? Mai"

Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica: «Se allenerei mai la Juventus? Certo. Io contro Spalletti non conta, preferisco giocare male ma vincere»Alla vigilia del settimo match di Champions League 202526 tra Juventus e Benfica, José Mourinho ha commentato le sue possibilità di allenare la Juventus, affermando: «Se allenerei mai la Juventus? Certo».

Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: «Partita importante domani, qui giochiamo sempre per vincere. Ecco cosa mi chiede Spalletti»In vista della partita di domani tra Juventus e Benfica in Champions League, Thuram ha parlato in conferenza stampa.

