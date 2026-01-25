Thuram a Sky | Vittoria importante di squadra Siamo cresciuti molto rispetto alla gara di andata

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha commentato l’importante vittoria contro il Napoli durante l’intervista a Sky Sport. Ha sottolineato come questa sia stata una partita di squadra, evidenziando i progressi rispetto alla gara d’andata. Le parole di Thuram riflettono un senso di crescita e consolidamento, aspetti fondamentali nel percorso della Juventus. Un risultato che rafforza la fiducia del gruppo in vista delle prossime sfide.

Khephren Thuram, giocatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport nel post partita di Juve Napoli. Tutte le dichiarazioni. Khephren Thuram ha parlato a Sky Sport nel post partita di Juve Napoli. Le sue parole: «È una vittoria molto importante, di squadra. Abbiamo giocato bene soffrendo quando era necessario. Siamo cresciuti, abbiamo giocato meglio dell’andata. Speriamo di crescere ancora. Telefonata a Benzema visto che non arriva En-Nesyri? Penso stia bene in Arabia, ma se vuole venire saremmo contenti (ride ndr)». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata QUOTE JUVE NAPOLI – La Juve ospita il Napoli del grande ex Antonio Conte, desiderosa di trovare la vittoria e avvicinare così gli azzurri in classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

