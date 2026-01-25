The Paper lo spin-off di The Office ambientato in una redazione locale

«The Paper» è uno spin-off di «The Office» che trasporta l’umorismo e lo stile del celebre show in un contesto di redazione locale nel Midwest. A ventuno anni dal debutto di «The Office», Greg Daniels firma questa nuova produzione, mantenendo le caratteristiche distintive della serie originale e adattandole a un ambiente lavorativo diverso. Un’opportunità per esplorare le dinamiche di un quotidiano regionale con lo stesso approccio narrativo che ha reso celebre il franchise.

Ventuno anni fa, la prima puntata. Senza il traino dei social, di un Internet che, spesso, rende immenso anche quel che non meriterebbe di essere tale. The Office, scritta, fra gli altri, dal sempiterno Ricky Gervais, ha debuttato nel 2005, senza poter contare su altro all'infuori di sé. E tanto è bastato. La serie televisiva, andata avanti per nove stagioni, ciascuna iconica quanto la precedente, ha saputo utilizzare il microcosmo di un ufficetto di periferia per raccontare magistralmente le storture di ogni ambiente professionale: la tracotanza di un capo incompetente, convinto, però, di essere geniale e brillante, le antipatie fra colleghi costretti a condividere la scrivania, l'ingerenza via via crescente di dinamiche parapolitiche, l'insoddisfazione, gli espedienti, i tentativi di cambiare rotta.

