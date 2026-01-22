The Paper | lo spin-off di The Office arriva su Sky e NOW

In onda dal 26 gennaio. La troupe documentaristica di The Office è alla ricerca di un nuovo soggetto. Questa volta lo trova spostando l’obiettivo sul mondo del giornalismo locale. È da qui che nasce The Paper, l’attesissimo spin-off di una delle comedy più amate e premiate della storia della televisione. La serie, con Sabrina Impacciatore tra i protagonisti, raccoglie l’eredità del cult creato da Greg Daniels e la reinterpreta in una veste nuova, ambiziosa ed esilarante. Tutti gli episodi saranno disponibili dal 26 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Con una vittoria agli Emmy e oltre 160 nomination complessive nelle sue nove stagioni, The Office ha segnato un’epoca, lanciando le carriere di attori come Steve Carell e John Krasinski e affermandosi come fenomeno globale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Dall'Ohio con amore: la nuova sfida di Sabrina Impacciatore in TV

In arrivo in Italia The Paper, nuovo mockumentary dagli autori di The Office Dal 26 gennaio sarà visibile su Sky e NOW lo spin-off sulle fatiche della redazione dell'Ohio. Tra satira, cringe ed easter eggs c'è tanto su cui ridere o rimuginare, e non solo per i fan.... - facebook.com facebook