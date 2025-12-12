Vede gli agenti e tenta di liberarsi della droga lanciandola dal terrazzo | 23enne arrestato dalla Polizia

Un 23enne pregiudicato è stato arrestato dalla Polizia di Messina per aver tentato di disfarsi di droga lanciandola dal terrazzo. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo, confermando le attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Un 23enne pregiudicato è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Messina per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti delle Volanti, intervenuti nella zona di Catarratti per una perquisizione domiciliare, hanno sorpreso il giovane mentre tentava invano di disfarsi della.

