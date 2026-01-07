Italia nella morsa del gelo ma stop a pioggia e neve

Da tgcom24.mediaset.it

L’Italia si trova in una fase di intenso clima gelido, con temperature molto basse che interessano diverse regioni. Nonostante le condizioni rigide, si registra una significativa diminuzione delle precipitazioni, con stop a pioggia e neve. Le autorità, tra cui la protezione civile e i Vigili del fuoco, sono ancora impegnate in numerosi interventi per gestire le conseguenze del maltempo delle ultime ore.

Dopo il maltempo delle ultime ore ancora impegnati in decine di interventi gli uomini della protezione civile e le squadre dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

