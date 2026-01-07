Italia nella morsa del gelo ma stop a pioggia e neve

L’Italia si trova in una fase di intenso clima gelido, con temperature molto basse che interessano diverse regioni. Nonostante le condizioni rigide, si registra una significativa diminuzione delle precipitazioni, con stop a pioggia e neve. Le autorità, tra cui la protezione civile e i Vigili del fuoco, sono ancora impegnate in numerosi interventi per gestire le conseguenze del maltempo delle ultime ore.

