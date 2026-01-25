Tempesta di ghiaccio negli Usa spazzaneve all' opera in Oklahoma

Una tempesta di ghiaccio ha interessato diverse aree degli Stati Uniti, tra cui l’Oklahoma, dove gli interventi di spazzaneve sono in corso per ripristinare la viabilità. In molte regioni, il maltempo ha provocato blackout e difficoltà nella circolazione, evidenziando l’impatto di condizioni meteorologiche estreme sulla vita quotidiana e sui servizi essenziali.

Spazzaneve al lavoro nello Stato americano dell’ Oklahoma, tra quelli colpiti da una tempesta di ghiaccio, che in gran parte del Paese ha causato blackout e strade impraticabili. Neve, nevischio e pioggia gelata hanno messo a rischio quasi 180 milioni di persone, da sud delle Montagne Rocciose al New England. Il Servizio Meteo nazionale ha avvertito di diversi giorni di freddo estremo. Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza in almeno dodici Stati. La Protezione civile federale ha mobilitato mezzi, personale e squadre di soccorso. Nel Midwest temperature fino a -40 gradi hanno fatto scattare l’allarme congelamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

