Teatro | Walter Veltroni a Omegna con Le emozioni che abbiamo vissuto

Il 27 gennaio alle 20:45, il Teatro Sociale di Omegna ospiterà Walter Veltroni con lo spettacolo

Martedì 27 gennaio, alle 20,45, sul palco del Teatro Sociale di Omegna arriva Walter Veltroni con "Le emozioni che abbiamo vissuto".In questo spettacolo Veltroni si mette in gioco e sale sul palco per raccontare gli ultimi decenni del secolo scorso in un progetto di vasto respiro, che mette al.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Walter Veltroni racconta a teatro "Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni 60, quando tutto sembrava possibile”Venerdì 30 gennaio, Walter Veltroni sarà al Teatro Masini di Faenza con “Le emozioni che abbiamo vissuto”, un racconto teatrale dedicato agli anni ’60.

Leggi anche: "Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni Sessanta, quando tutto sembrava possibile" di e con Walter Veltroni

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Walter Veltroni racconta a teatro Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni 60, quando tutto sembrava possibile; Faenza, venerdì 30 gennaio al Teatro Masini ecco Walter Veltroni; Le emozioni che abbiamo vissuto a teatro con Walter Veltroni; Walter Veltroni a Cremona: viaggio negli anni '60 al Teatro Ponchielli.

Doppio appuntamento a Omegna con Walter Veltroni tra libri e teatroMartedì 27 gennaio lo scrittore presenta il suo ultimo romanzo, con protagonista il commissario Buonvino, e sale sul palco del Teatro Sociale con lo spettacolo narrativo Le emozioni che abbiamo vissu ... verbanonews.it

Anche i ragazzi sono un giallo: torna il commissario di Walter VeltroniEsce martedì 27 gennaio per Marsilio la sesta avventura di Giovanni Buonvino (Marsilio). Indagine sulla morte di un’adolescente: «La giovane uccisa poteva essere sua figlia» ... corriere.it

NONNA CATE DAL WEB AL TEATRO CON IL NIPOTE WALTER Dai fornelli della trattoria da Beppe a Vallerona alle tavole del teatro Moderno insieme ad altri sette anziani e al nipote Walter Giustarini. Nonna Cate, al secolo Caterina Corridori, ha divertito e fa - facebook.com facebook

Doppio appuntamento a Omegna con Walter Veltroni tra libri e teatro x.com