Walter Veltroni racconta a teatro Le emozioni che abbiamo vissuto Gli anni 60 quando tutto sembrava possibile

Venerdì 30 gennaio, Walter Veltroni sarà al Teatro Masini di Faenza con “Le emozioni che abbiamo vissuto”, un racconto teatrale dedicato agli anni ’60. Attraverso ricordi e riflessioni, Veltroni ripercorre un periodo di cambiamenti e speranze che ha segnato il nostro passato. Un’occasione per rivivere le emozioni di un’epoca in cui tutto sembrava possibile, con uno sguardo sincero e articolato.

Venerdì 30 gennaio Walter Veltroni è in scena al Teatro Masini di Faenza con "Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni 60, quando tutto sembrava possibile", un progetto con cui ha deciso di mettersi in gioco per raccontarsi e raccontare gli ultimi decenni del secolo scorso.

