Taylor Fritz e la tendinite verso Musetti | La gamba mi condiziona in risposta lui mi ha già battuto…

Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare Taylor Fritz negli ottavi degli Australian Open, un match importante nel percorso verso i quarti di finale. Fritz, che ha recentemente parlato della sua tendinite e delle ripercussioni sulla risposta in campo, si trova a dover superare questa condizione per affrontare un avversario di alto livello. La sfida tra il numero 9 e il numero 5 del mondo si svolge sul cemento di Melbourne, offrendo uno spettacolo di grande interesse.

Lorenzo Musetti affronterà Taylor Fritz agli ottavi di finale degli Australian Open: sfida sontuosa sul cemento di Melbourne, dove si fronteggiano il numero 5 e il numero 9 del mondo per meritarsi il testa a testa con il serbo Novak Djokovic nei quarti di finale del primo Slam della stagione. Il toscano è reduce dalla maratona contro il ceco Tomas Machac risolta in cinque set, mentre lo statunitense ha prevalso in quattro parziali sullo svizzero Stan Wawrinka. Taylor Fritz sta facendo i conti con una tendinite al ginocchio con cui convive da tempo e ne ha parlato alla vigilia dell’incontro: “ Il servizio non è un problema, ma la gamba mi condiziona un po’ in risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it

