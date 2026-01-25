All’evento per il Sì, Tajani ha preso parola mentre Dell’Utri era in platea, sottolineando l’obiettivo di una riforma della giustizia. Ha evidenziato la necessità di un dibattito sull’ipotesi di limitare il controllo dei pm sulla polizia giudiziaria, ritenendo questa modifica un passo importante. Tajani ha anche ricordato l’intenzione di dedicare la riforma a Silvio Berlusconi, considerandola un modo concreto per onorare la sua memoria.

“L’importante è ottenere questa straordinaria riforma della giustizia. Sarà il miglior regalo a Silvio Berlusconi, onoreremo la sua memoria in maniera concreta”. Parola del vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani. L’omaggio al fondatore del partito arriva sabato durante un evento per il Sì al referendum all’Ergife di Roma. La faccia di Berlusconi occhieggia da molti video, ma la presenza più ingombrante nella sala gremita di militanti e truppe cammellate, riferisce Repubblica, è quella del sodale e cofondatore di FI Marcello Dell’Utri, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tajani all’evento per il Sì con Dell’Utri in platea: “Ora dibattito sull’ipotesi di togliere ai pm il controllo della polizia giudiziaria”

