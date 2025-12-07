Questo è papà il nuovo libro dell’ambasciatore e presidente del Mcf Davide Vinciprova per riaccendere il dibattito sull’importanza della figura paterna

Messinatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Viaggio nel tempo. Una guida per la vita. Quando la politica incontra la cultura per la tutela del nucleo familiare.Durante il periodo natalizio e nella fattispecie lunedì 8 Dicembre e in replica Domenica 14 e 21 Dicembre, nel cuore della città, verrà presentato il nuovo libro del Presidente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

