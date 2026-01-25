Sulla ferrovia per Porto d’Ascoli Nuovo sottopasso pedonale a Colli

È stato inaugurato a Colli il nuovo sottopasso carrabile e ciclopedonale lungo la linea ferroviaria Porto d’Ascoli–Ascoli. Questa infrastruttura mira a migliorare la sicurezza e la mobilità locale, facilitando il passaggio pedonale e ciclabile sotto i binari. L’opera rappresenta un intervento importante per la connessione tra le aree interessate, contribuendo a una viabilità più fluida e sicura per residenti e utenti della ferrovia.

È entrato in funzione a Colli il nuovo sottovia carrabile e ciclopedonale sulla linea ferroviaria Porto d'Ascoli–Ascoli. Con l'opera Rfi completa le opere sostitutive e dispone la chiusura dei passaggi a livello, eliminando due punti critici per la sicurezza e la viabilità. L'investimento ammonta a circa 5,9 milioni di euro, di cui 2,2 milioni finanziati dal-la Regione Marche. Il progetto ha previsto il completamento del sottovia con le rampe di accesso che collegano via Ugo Foscolo alle viabilità verso Contrada Morrice e via Costantino Rozzi, la realizzazione di un sottopasso pedonale e una nuova viabilità parallela al torrente Morrice.

