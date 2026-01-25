Sud distrutto dal maltempo nell' indifferenza generale per altri territori tutta Italia si è mobilitata Sanremo? Porterò qualcosa di diverso Parla Levante

Levante, cantante e artista italiana, riflette sulla recente emergenza nel Sud del paese, evidenziando come altre zone si siano mobilitate di fronte al maltempo. Con il suo stile autentico, si prepara a presentare un progetto diverso, tra musica e televisione, mantenendo sempre un rapporto diretto con il pubblico. Claudia Lagona, in arte Levante, continua a distinguersi per sensibilità e originalità nel panorama culturale italiano.

Il Festival di Sanremo, un nuovo disco, un nuovo tour e anche la televisione. Lei è Claudia Lagona, in arte Levante. Ai giornalisti ha parlato di tutto, lasciandosi andare ad alcune dichiarazioni che riguardano i prossimi progetti. Innanzitutto la cantautrice siciliana torna in gara al prossimo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Discarica abusiva in campagna, nell'indifferenza generale: la rabbia dei cittadini Levante parla di Sanremo: «Se vincessi il Festival non parteciperei all'Eurovision»A meno di un mese dall'inizio del Festival di Sanremo, Levante ha dichiarato che, in caso di vittoria, non avrebbe intenzione di partecipare all'Eurovision Song Contest di Vienna. Levante denuncia il Sud ignorato dal maltempo, svela verità scomode e promette sorpresa inedita per Sanremo prossimoLevante, siciliana nata a Caltagirone nel 1987, denuncia la devastazione del Sud colpito dal ciclone Harry e il silenzio che lo circonda.

