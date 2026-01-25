Studenti in Procura: i ragazzi testimoni convocati dal pm forniscono un contributo importante alle indagini sull’aggressione mortale di Abanoub Youssef. Le loro testimonianze, raccolte con attenzione, aiutano a ricostruire gli eventi e a chiarire le circostanze dell’accaduto, rappresentando un elemento fondamentale per fare luce sulla vicenda.

Un prezioso supporto alle indagini arriverà dalle testimonianze dei compagni di classe di Abanoub Youssef testimoni dell’aggressione mortale. I quattordici studenti della classe terza dell’istituto “Einaudi Chiodo“ presenti la mattina della tragedia quando Zouhair Atif ha accoltellato Aba verranno ascoltati già a partire da oggi dal sostituto procuratore Giacomo Gustavino titolare dell’inchiesta e dalla procuratrice Enrica Gabetta. Nei giorni scorsi era stata già stata ascoltata in procura alla presenza dei genitori e personale della squadra mobile la giovane, minorenne, al centro della contesa tra i due ragazzi che ha già fornito elementi da approfondire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

