Vigilanza del docente carente durante l’ora di educazione fisica il Tribunale condanna il Ministero per omessa protezione dello studente colpito da pallonata durante partita di basket

Orizzontescuola.it | 1 dic 2025

La vicenda esaminata dal Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 111362025, depositata lo scorso 29 novembre, riguarda un infortunio subito da uno studente maggiorenne durante l’ora di scienze motorie, all’interno dell’edificio scolastico, in orario di lezione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

