Storie dal Mediterraneo

Il Mediterraneo rappresenta molto più di una vasta distesa d’acqua: è un patrimonio di storie, tradizioni e memorie condivise. Questo mare ha visto nascere e tramandare culture, eventi e leggende che ancora oggi plasmano il suo carattere. Attraverso queste narrazioni, il Mediterraneo si rivela come un luogo vivo, in continuo mutamento, che unisce passato e presente in un equilibrio ricco di significato.

Il Mediterraneo non è solo una distesa d'acqua: è un archivio di storie, un luogo della memoria collettiva, un racconto che continua a cambiare voce senza perdere il proprio ritmo. È da qui che prende forma il 'Racconto mediterraneo' di Giuseppe Cederna, protagonista della rassegna 'Il mare al centro', giovedì alle 17, nella Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio a Genova. L'iniziativa rientra in un progetto di Teatro Pubblico Ligure creato per Ports of Genoa - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con la direzione artistica di Sergio Maifredi. Attore, scrittore e viaggiatore, Cederna accompagna il pubblico in un itinerario ideale fatto di parole, immagini, miti e ricordi, seguendo le rotte culturali che attraversano il Mediterraneo da millenni.

