Storie rimaste in fondo al mare voci e testimonianze dalla Libia e dal Mediterraneo

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 4 novembre 2025 – Sarà una serata per riflettere su quanto continua ad accadere ogni giorno nel Mediterraneo e scoprire le storie di chi è stato costretto a rischiare la vita in mare, per raggiungere l’Italia e l’Europa, in fuga da guerre, persecuzioni e fame. Per comprendere l’importanza, oggi più che mai, di difendere e tutelare i diritti umani fondamentali di donne, bambini e uomini, a cui spesso vengono negati. L’appuntamento, ad ingresso libero, è per giovedì 6 novembre alle ore 21 al Cinema Eden di Arezzo (in via Guadagnoli,2), con la proiezione di “Apnea”: pellicola pluri-premiata firmata dai registi Stefano Poggioni, Elena Poggioni e Claudia Cataldi, che sarà presente alla serata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

storie rimaste in fondo al mare voci e testimonianze dalla libia e dal mediterraneo

© Lanazione.it - “Storie rimaste in fondo al mare” voci e testimonianze dalla Libia e dal Mediterraneo

Argomenti simili trattati di recente

Pecci Dispacci, le voci dei migranti - Le migrazioni dimenticate, iniziativa a ingresso libero organizzata in collaborazione con The Factory Prd, Oxfam Italia, Arci, Anpi ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Storie Rimaste Fondo Mare