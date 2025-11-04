Arezzo, 4 novembre 2025 – Sarà una serata per riflettere su quanto continua ad accadere ogni giorno nel Mediterraneo e scoprire le storie di chi è stato costretto a rischiare la vita in mare, per raggiungere l’Italia e l’Europa, in fuga da guerre, persecuzioni e fame. Per comprendere l’importanza, oggi più che mai, di difendere e tutelare i diritti umani fondamentali di donne, bambini e uomini, a cui spesso vengono negati. L’appuntamento, ad ingresso libero, è per giovedì 6 novembre alle ore 21 al Cinema Eden di Arezzo (in via Guadagnoli,2), con la proiezione di “Apnea”: pellicola pluri-premiata firmata dai registi Stefano Poggioni, Elena Poggioni e Claudia Cataldi, che sarà presente alla serata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Storie rimaste in fondo al mare” voci e testimonianze dalla Libia e dal Mediterraneo