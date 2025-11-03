Giovane di Berbenno scomparso l’appello della madre | cercatelo nella zona del Parco delle Groane

Ilgiorno.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Berbenno, 3 novembre 2025 – L’angoscia di una famiglia. L’appello a chiunque possa avere notizie.  Un valtellinese di 39 anni si è allontanato dalla Comunità terapeutica di Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, della quale era ospite da circa un mese e mezzo, e poi non vi ha più fatto rientro. La madre di Nicola Salinetti, residente a Berbenno (Sondrio), dopo avere presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della località dove si trovava, essendo passato del tempo da quel 21 settembre, giorno dell'allontanamento, è sempre più preoccupata perché non ha ancora avuto alcuna notizia. L’appello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

giovane di berbenno scomparso l8217appello della madre cercatelo nella zona del parco delle groane

© Ilgiorno.it - Giovane di Berbenno scomparso, l’appello della madre: cercatelo nella zona del Parco delle Groane

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Giovane Berbenno Scomparso L8217appello