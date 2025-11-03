Berbenno, 3 novembre 2025 – L’angoscia di una famiglia. L’appello a chiunque possa avere notizie. Un valtellinese di 39 anni si è allontanato dalla Comunità terapeutica di Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, della quale era ospite da circa un mese e mezzo, e poi non vi ha più fatto rientro. La madre di Nicola Salinetti, residente a Berbenno (Sondrio), dopo avere presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della località dove si trovava, essendo passato del tempo da quel 21 settembre, giorno dell'allontanamento, è sempre più preoccupata perché non ha ancora avuto alcuna notizia. L’appello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovane di Berbenno scomparso, l’appello della madre: cercatelo nella zona del Parco delle Groane