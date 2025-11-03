Giovane di Berbenno scomparso l’appello della madre | cercatelo nella zona del Parco delle Groane
Berbenno, 3 novembre 2025 – L’angoscia di una famiglia. L’appello a chiunque possa avere notizie. Un valtellinese di 39 anni si è allontanato dalla Comunità terapeutica di Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, della quale era ospite da circa un mese e mezzo, e poi non vi ha più fatto rientro. La madre di Nicola Salinetti, residente a Berbenno (Sondrio), dopo avere presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della località dove si trovava, essendo passato del tempo da quel 21 settembre, giorno dell'allontanamento, è sempre più preoccupata perché non ha ancora avuto alcuna notizia. L’appello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Berbenno, bloccata nel campanile: ore di paura per una donna L’anziana era salita quasi in cima al campanile della parrocchiale della Beata Vergine Assunta per completare alcune pulizie quando è scivolata dalle scale. Ha chiamato, ha urlato, ma nessuno - facebook.com Vai su Facebook